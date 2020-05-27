Клубы Премьер-Лиги возвращаются к контактным тренировкам

Клубы Премьер-Лиги единодушно проголосовали за возвращение к контактным тренировкам в рамках "Проекта Перезапуск".

Напомним, с 19 мая командам высшего английского дивизиона было разрешено тренироваться небольшими группами, соблюдая социальную дистанцию.



Несмотря на отдельные нарекания со стороны игроков и тренеров, сегодня 20 клубов согласились перейти ко второй фазе "Проекта Перезапуск".



"Теперь команды могут проводить групповые занятия и вступать в единоборства, минимизируя любые необязательные контакты. Приоритет Премьер-Лиги — здоровье и благополучие всех участников", — гласит заявление лиги.



Премьер-Лига также подтверждает, что игроки и сотрудники клубов продолжат сдавать анализы на COVID-19 дважды неделю — первые два раунда тестирования выявили восемь инфицированных коронавирусом из 1,744 проб.



Добавим, что третьей фазой должно стать возобновление матчей, но соответствующая дата пока не определена.