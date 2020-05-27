Клубы Премьер-Лиги возвращаются к контактным тренировкам

Садио Мане Клубы Премьер-Лиги единодушно проголосовали за возвращение к контактным тренировкам в рамках "Проекта Перезапуск".

Напомним, с 19 мая командам высшего английского дивизиона было разрешено тренироваться небольшими группами, соблюдая социальную дистанцию.

Несмотря на отдельные нарекания со стороны игроков и тренеров, сегодня 20 клубов согласились перейти ко второй фазе "Проекта Перезапуск".

"Теперь команды могут проводить групповые занятия и вступать в единоборства, минимизируя любые необязательные контакты. Приоритет Премьер-Лиги — здоровье и благополучие всех участников", — гласит заявление лиги.

Премьер-Лига также подтверждает, что игроки и сотрудники клубов продолжат сдавать анализы на COVID-19 дважды неделю — первые два раунда тестирования выявили восемь инфицированных коронавирусом из 1,744 проб.

Добавим, что третьей фазой должно стать возобновление матчей, но соответствующая дата пока не определена.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2020 16:00

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  1. narcot 27.05.2020 16:30 # narcot
    Если Тарас Шевченко жил в пидоращке, писал на русском и служил в роисянский армии, то можно ли назвать его героем кукраины?

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  2. slash-lfc 27.05.2020 16:12 # slash-lfc
    Аннуляторы в очередной раз пососали. Ох уж эти любители красных скаузерских писюнов. ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕМПИОН!!!

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  3. scholes22 27.05.2020 16:07 # scholes22
    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на Страпоне!!!

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