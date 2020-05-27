Клубы Премьер-Лиги возвращаются к контактным тренировкам
Клубы Премьер-Лиги единодушно проголосовали за возвращение к контактным тренировкам в рамках "Проекта Перезапуск".
Напомним, с 19 мая командам высшего английского дивизиона было разрешено тренироваться небольшими группами, соблюдая социальную дистанцию.
Несмотря на отдельные нарекания со стороны игроков и тренеров, сегодня 20 клубов согласились перейти ко второй фазе "Проекта Перезапуск".
"Теперь команды могут проводить групповые занятия и вступать в единоборства, минимизируя любые необязательные контакты. Приоритет Премьер-Лиги — здоровье и благополучие всех участников", — гласит заявление лиги.
Премьер-Лига также подтверждает, что игроки и сотрудники клубов продолжат сдавать анализы на COVID-19 дважды неделю — первые два раунда тестирования выявили восемь инфицированных коронавирусом из 1,744 проб.
Добавим, что третьей фазой должно стать возобновление матчей, но соответствующая дата пока не определена.
27.05.2020 16:00
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Если Тарас Шевченко жил в пидоращке, писал на русском и служил в роисянский армии, то можно ли назвать его героем кукраины?
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Аннуляторы в очередной раз пососали. Ох уж эти любители красных скаузерских писюнов. ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕМПИОН!!!
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КОРОЛИ на Троне!!!
лузерпуль на Страпоне!!!
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