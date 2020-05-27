Моуриньо: "Сложно видеть, что другие играют в футбол, а мы — нет"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признался, что ему тяжело видеть, как Премьер-Лига возобновляется с отставанием относительно других европейских лиг.

Как известно, решение о возобновлении сезона Премьер-Лиги в условиях пандемии коронавируса до сих пор не принято.



При этом некоторые другие европейские лиги уже определились с датой возобновления сезона, а в Бундеслиге даже сыграно два тура после паузы. И Моуриньо сложно это видеть.



"Если честно, когда возобновилась Бундеслига, когда португальская и испанская лига объявили о датах старта, в этот момент нам стало сложнее всего, потому что мы хотим играть. Сложно видеть, как другие страны играют в футбол, а мы — нет".



"Я всегда любил рождественский период и пытался сделать так, чтобы его полюбили и игроки. Вместо того, чтобы расстраиваться, нужно радоваться, потому что мы даем людям то, что они любят. В данный момент мы ощущаем обратное".



"Немецкие профессионалы дают миру то, что люди любят, а мы — нет. Мы хотим играть, но мы, конечно, уважаем власти и доверяем им и Премьер-Лиге. Мы просто должны дождаться их решения. Они должны сказать, когда мы сможем начать, потому что мы очень этого хотим", — сообщил Моуриньо Sky Sports.