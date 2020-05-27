Гомес уверен, что пандемия только сплотила "Ливерпуль"

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес рассказал, что пандемия коронавируса сплотила его команду еще больше.

Подопечные Юргена Клоппа лишь на прошлой неделе приступили к тренировкам небольшими группами, а до этого могли общаться лишь виртуально.



Тем не менее, игроки пытались взять от этого максимум, и Гомесу кажется, что атмосфера внутри "Ливерпуля" только улучшилась.



"Нам пришлось выстраивать общение иным образом, причем нас никто не заставлял созваниваться по видеосвязи каждый день".



"Мы общались друг с другом как люди и поддерживали связь по своей инициативе. Благодаря этому вы укрепляете свои отношения, потому что сейчас тяжелое время, и мы должны быть вместе".



"В этом плане мы извлекли выгоду для себя. Мы хорошо общаемся на протяжении всего этого периода".



"Думаю, проведя так много времени порознь, вернуться к совместным тренировкам на прошлой неделе было еще более особенным", — сообщил Гомес официальному веб-сайту "Ливерпуля".