Лазарет "Тоттенхэма" опустел

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо сообщил, что лазарет его команды полостью опустел.

На момент остановки сезона в марте "шпоры" были одной из самых ослабленных травмами команд — Моуриньо не мог рассчитывать на таких важных игроков, как Мусса Сиссоко, Стивен Бергвейн, Сон Хен Мин и Харри Кейн.



Вынужденная пауза дала перечисленным игрокам возможность поправить свое здоровье и вернуться к тренировкам в преддверии возобновления сезона.



"В данный момент я не могу сказать, что они уже готовы играть, потому что восстановиться после травмы — это одно, а быть готовым играть в футбол — другое".



"Если мы говорим о Харри, то он не играл пять месяцев, но впервые за это время он не травмирован. В данный момент все игроки тренируются, но тренируются со множеством ограничений. Мы не можем бороться, работать один на один, мы обязаны соблюдать дистанцию".



"Харри Кейн, Сон, Бергвейн, Сиссоко — все они в порядке. Думаю, через пару недель тренировок, когда власти разрешат нам это делать, парни будут готовы играть, хотя и не на максимум от своего потенциала — думаю, в данный момент это никому не под силу".



"Это замечательно нас, потому что в период перед остановкой сезона, когда мы проиграли "РБ Лейпциг", мы были в беде и располагали только 11 игроками. Сейчас же каждый здоров", — сообщил Моуриньо Sky Sports.