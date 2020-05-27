Хендерсон: "Будет странно получить трофей без фанатов"
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон признал, что его с командой будет странно праздновать чемпионство в Премьер-Лиге.
На момент остановки сезона в марте "красным" не хватало всего двух побед, чтобы впервые с 1990 года оформить чемпионский титул.
За последнее время Хендерсон поднял несколько трофеев над головой, но на сей раз — при условии, что сезон вообще возобновится — ему предстоит это сделать на пустом стадионе.
"Конечно, это будет ощущаться по-другому. Если ты выиграл трофей и получаешь его, когда рядом вообще нет фанатов, это довольно странно".
"Но еще ничего не решено. Нам по-прежнему нужно выполнить свою работу и играть на высоком уровне до окончания сезона, потому что мы хотим как можно лучше финишировать и оставить целостное впечатление по этому сезону".
"Если мы все-таки станем чемпионами и получим трофей без фанатов... Останется только смириться, когда это произойдет. Пустят фанатов на стадион или нет, мы, уверен, все равно отпразднуем вместе в каком-нибудь виде", — цитирует Хендерсона The Guardian.
27.05.2020 12:00
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Да в городе все хуй положат на всякий карантин и отметят.
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