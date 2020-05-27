Хендерсон: "Будет странно получить трофей без фанатов"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон признал, что его с командой будет странно праздновать чемпионство в Премьер-Лиге.

На момент остановки сезона в марте "красным" не хватало всего двух побед, чтобы впервые с 1990 года оформить чемпионский титул.



За последнее время Хендерсон поднял несколько трофеев над головой, но на сей раз — при условии, что сезон вообще возобновится — ему предстоит это сделать на пустом стадионе.



"Конечно, это будет ощущаться по-другому. Если ты выиграл трофей и получаешь его, когда рядом вообще нет фанатов, это довольно странно".



"Но еще ничего не решено. Нам по-прежнему нужно выполнить свою работу и играть на высоком уровне до окончания сезона, потому что мы хотим как можно лучше финишировать и оставить целостное впечатление по этому сезону".



"Если мы все-таки станем чемпионами и получим трофей без фанатов... Останется только смириться, когда это произойдет. Пустят фанатов на стадион или нет, мы, уверен, все равно отпразднуем вместе в каком-нибудь виде", — цитирует Хендерсона The Guardian.