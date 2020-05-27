"Тоттенхэм" и "Арсенал" поспорят за Виллиана

"Тоттенхэм" и "Арсенал" ведут борьбу за вингера Виллиана, который готовится покинуть "Челси" свободным агентом.

Ранее Виллиан неоднократно говорил, что поможет "синим" доиграть сезон, но затем ожидает своего ухода из клуба, цвета которого он защищает с 2013 года.



Дело в том, что у Виллиана и "Челси" остаются непреодолимые разногласия, и подписание нового контракта выглядит крайне маловероятным.



При этом 31-летний бразилец комфортно себя чувствует в Лондоне и не хочет никуда уезжать, что делает "Тоттенхэм" и "Арсенал" фаворитами в борьбе за игрока, сообщает The Telegraph.



"Шпоры" и "канониры" серьезно рискуют остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон, поэтому, учитывая экономический кризис, укрепить свой состав они могут только на деньги с продажи имеющихся игроков или с помощью свободных агентов вроде Виллиана.



Козырем "Тоттенхэма" в борьбе за Виллиана является персона главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо, который находится в прекрасных отношениях с бразильцем. В то же время "Арсенал" хорошо общается с агентом игрока Киа Джурабчаном.