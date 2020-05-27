Роббен считает Гвардиолу лучшим тренером в мире

Бывший вингер "Баварии" Арьен Роббен назвал Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.

Роббену довелось поработать с Гвардиолой в Мюнхене в период с 2013 по 2016 год, когда Арьен забил 47 голов и трижды выиграл Бундеслигу.



Больше всего Роббену нравится то, какой футбол исповедует каталонский специалист, независимо от клуба.



"Я люблю футбол и прежде всего — атакующий футбол, а Пеп — мастер атакующего футбола".



"Он сосредоточен на атаке и тотальном контроле мяча. Конечно, это мне особенно нравилось. Мы с ним были на одной волне".



"Благодаря ему я стал более совершенным игроком. Для меня Пеп — лучший тренер в мире. Три года вместе с ним в Мюнхене были крайне познавательными", — сообщил Роббен журналу Socrates.