Наставник "РБ Лейпциг" считает, что Минамино обошелся "Ливерпулю" слишком дешево

Главный тренер "РБ Лейпциг" Джесси Марш считает, что вингер Такуми Минамино очень дешево достался "Ливерпулю".

Прознав про пункт об отступных в контракте Минамино с "РБ Лейпциг", спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс без лишнего шума оформил трансфер Такуми в январе за 7.25 млн. фунтов.



И хотя пока 25-летний японец еще не успел проявить себя в новой команде, Марш убежден, что "Ливерпуль" заключил очень удачную сделку.



"Мне больно от того, что Таки достался "Ливерпулю" слишком, слишком, слишком дешево. Однако это вопрос к оформлению контрактов с игроками".



"Здесь у нас скаутская служба и спортивный директор трудятся удивительным образом, и мы всегда располагаем игроками нового поколения, которые готовы сделать шаг вперед", — сообщил Марш Liverpool Echo.



Также Джесси выразил мнение, что в перспективе Минамино может стать оттянутым нападающим, наподобие Роберто Фирмино.



"Прямо сейчас "Ливерпуль" обладает некоторыми из лучших игроков в мире на его позиции. Он не такой взрывной игрок, как Садио Мане или Мохамед Салах, но у него хорошие физические данные, и он очень умный игрок. Может потребоваться время, чтобы каждый полностью оценил его качества, но это случится".



"Мы у себя уже убедились, что он понимает тактические схемы, умеет находить атакующие возможности и имеет голевое чутье. Ему может потребоваться немного времени, чтобы все срослось".



"Думаю, он может быть хорош на позиции Роберто Фирмино, где нужно прессинговать без мяча, а с мячом отходить почти на позицию 10-го номера, чтобы поддерживать игру команды, а затем проникать в штрафную и забивать голы. Фирмино так хорош в этом, и я думаю, Таки это тоже под силу".



"Думаю, также он может играть 8-го номера в полузащите, потому что он готов прессинговать, подбирать мячи и участвовать в развитии игры".



"Поскольку он там умен, он может играть либо на позиции Фирмино, либо рядом с 6-м номером в схеме, которую использует "Ливерпуль", — добавил Марш.