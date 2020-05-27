Наставник "РБ Лейпциг" считает, что Минамино обошелся "Ливерпулю" слишком дешево

Такуми Минамино Главный тренер "РБ Лейпциг" Джесси Марш считает, что вингер Такуми Минамино очень дешево достался "Ливерпулю".

Прознав про пункт об отступных в контракте Минамино с "РБ Лейпциг", спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс без лишнего шума оформил трансфер Такуми в январе за 7.25 млн. фунтов.

И хотя пока 25-летний японец еще не успел проявить себя в новой команде, Марш убежден, что "Ливерпуль" заключил очень удачную сделку.

"Мне больно от того, что Таки достался "Ливерпулю" слишком, слишком, слишком дешево. Однако это вопрос к оформлению контрактов с игроками".

"Здесь у нас скаутская служба и спортивный директор трудятся удивительным образом, и мы всегда располагаем игроками нового поколения, которые готовы сделать шаг вперед", — сообщил Марш Liverpool Echo.

Также Джесси выразил мнение, что в перспективе Минамино может стать оттянутым нападающим, наподобие Роберто Фирмино.

"Прямо сейчас "Ливерпуль" обладает некоторыми из лучших игроков в мире на его позиции. Он не такой взрывной игрок, как Садио Мане или Мохамед Салах, но у него хорошие физические данные, и он очень умный игрок. Может потребоваться время, чтобы каждый полностью оценил его качества, но это случится".

"Мы у себя уже убедились, что он понимает тактические схемы, умеет находить атакующие возможности и имеет голевое чутье. Ему может потребоваться немного времени, чтобы все срослось".

"Думаю, он может быть хорош на позиции Роберто Фирмино, где нужно прессинговать без мяча, а с мячом отходить почти на позицию 10-го номера, чтобы поддерживать игру команды, а затем проникать в штрафную и забивать голы. Фирмино так хорош в этом, и я думаю, Таки это тоже под силу".

"Думаю, также он может играть 8-го номера в полузащите, потому что он готов прессинговать, подбирать мячи и участвовать в развитии игры".

"Поскольку он там умен, он может играть либо на позиции Фирмино, либо рядом с 6-м номером в схеме, которую использует "Ливерпуль", — добавил Марш.


Метки Ливерпуль, Минамино, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2020 09:00

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