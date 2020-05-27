Шакири стал целью для "Ньюкасла"

"Ньюкасл" добавил вингера "Ливерпуля" Джердана Шакири в список своих трансферных целей на грядущее лето.

Шакири перебрался на "Энфилд" из "Стоука" летом 2018 и этот сезон проводит гораздо слабее, чем предыдущий. Высокая конкуренция и собственные проблемы со здоровьем сделали положение Джердана незавидным.



В этом сезоне Шакири сыграл только 10 матчей, последний раз выходя на поле на 89-й минуте матча против "Тоттенхэма" 11 января.



Интерес к Джердану существовал еще в январе, однако "Рома" и "Севилья" хотели лишь арендовать 28-летнего швейцарца, что никак не устраивало "Ливерпуль".



"Ньюкасл" же будет готов купить Шакири, если инвесторы из Саудовской Аравии станут новыми владельцами клуба. Daily Mail ожидает, что "Ливерпуль" не будет стоять на пути у Джердана, позволив тому самостоятельно определиться со своим будущим.