"Бернли" вступил в борьбу за Лаллану

"Бернли" присоединился к числу клубов, желающих заполучить полузащитника "Ливерпуля" Адама Лаллану свободным агентом.

Действующий контракт Лалланы уже истекает 30 июня. Как и многие другие игроки Премьер-Лиги, оказавшиеся в похожей ситуации, Адам продлит свой трудовой договор до окончания сезона 2019/20.



А вот затем Лаллана, как ожидается, покинет "Энфилд". Главный тренер "красных" Юрген Клопп был бы рад предложить подопечному новую сделку, но Адам не хочет сидеть на лавке в свои 32 года.



В нынешнем сезоне Премьер-Лиги Лаллана отметился только тремя появлениями в стартовом составе, и это подталкивает англичанина к уходу в клуб, где он сможет играть более регулярно.



Daily Mirror сообщает, что фаворитом в борьбе за Лаллану остается "Лестер" — благодаря персоне бывшего наставника "красных" Брендана Роджерса и вероятному попаданию в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



Однако у Лалланы есть и множество других вариантов. Заполучить Адама также хотят "Арсенал", "Тоттенхэм", "Вест Хэм" — а теперь и "Бернли", чей главный тренер Шон Дайч попытается найти свои аргументы для экс-игрока "Саутгемптона".