Светская хроника за среду

"Ювентус" не будет покупать Поля Погба. "Челси" потерял интерес к Ашрафу Хакими. "Арсенал" и "Ньюкасл" претендуют на Филиппе Коутиньо. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Ювентус" смирился с тем, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба более не является реалистичной трансферной целью. (Corriere dello Sport)



Нападающий Одион Игало "очень близок" к тому, чтобы продлить свое пребывание в "Юнайтед". (FootMercato)



По другой версии Игало ожидает своего возвращения в "Шанхай Шеньхуа". (Daily Mirror)



Защитник Крис Смоллинг подтвердил "Роме" свое желание остаться в клубе после завершения аренды. (Corriere dello Sport)



"Челси" больше не интересуется защитником дортмундской "Боруссии" Ашрафом Хакими. (The Athletic)



"Арсенал" готов выслушать предложения насчет защитников Роба Холдинга, Шкодрана Мустафи и Сократиса Папастатопулоса. (The Athletic)



"Арсенал" может позволить себе только аренду полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо с частичным субсидированием зарплаты. (Daily Express)



"Ньюкасл" начал переговоры о покупке Коутиньо. (Mundo Deportivo)



Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген близок к договоренности с "Реал Бетис". (Todofichajes)



"Манчестер Сити" лидирует в борьбе за 18-летнего полузащитника "Аякса" Сонтье Хансена. (Goal)



24-летний полузащитник "Спортинга" Жоау Пальинья может перейти в "Вулверхэмптон". (Daily Mirror)



Другое



Игроки "Юнайтед" вернулись к тренировкам здоровыми и в хорошей физической форме — лишнего веса нет ни у кого. (The Sun)



Во вторник тренеры Премьер-Лиги поддержали идею о скорейшем возобновлении сезона. (The Telegraph).



Премьер-Лига хочет отложить старт следующего сезона на 12-13 сентября. (Daily Mail)



Рефери Премьер-Лиги, которые тоже готовятся к возобновлению сезона, будут набирать форму у себя дома и в парках — без групповых тренировок и тактических занятий. (The Telegraph)



После возобновления сезона Премьер-Лиги риск травм возрастет на 25 процентов. (BBC)



Защитник "Морекамба" из Лиги Два Кристиан Мбулу ушел из жизни в возрасте 23 лет. (BBC)