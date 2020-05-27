Тедди Шерингем дал совет Кейну

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Тедди Шерингем посоветовал Харри Кейну убедиться, что капитан сборной Англии не тратит свою карьеру впустую.

Грядущим летом Кейну исполнится 27, однако он до сих пор не выиграл никаких командных наград со "шпорами".



В 1997 году Шерингем ушел из "Тоттенхэма" в "Юнайтед", где добился огромных успехов, включая легендарный требл в 1999, и Тедди кажется, что сейчас Кейн находится перед похожим выбором.



"Что-то похожее действительно есть, но вы должны учитывать, где "Тоттенхэм" сейчас и где был в мое время".



"Когда я выступал за "Тоттенхэм", они были лишены амбиций. Мы ни на что не претендовали. А сейчас "Тоттенхэм", по крайней мере, сражается да попадание в топ-4 и не так давно играл в финале Лиги Чемпионов".



"Кейн должен осмыслить свою ситуацию и решить, хочет ли он уйти. Сможет ли "Тоттенхэм" пригласить игроков топ-уровня к нему впридачу, или ему нужно уйти куда-нибудь еще, чтобы играть с игроками топ-уровня?"



"В данный момент его карьера в "Тоттенхэме" движется вперед по стабильной траектории, но я думаю, он может оказаться на распутье. Если и в следующем году они ничего не выиграют, если не будет похоже, что они развиваются, тогда он может решиться на перемены".



"У Харри только одна карьера, и он хочет побеждать. Мой совет ему: у тебя одна карьера, и выжми из нее максимум", — сообщил Шерингем Sky Sports.