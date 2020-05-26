Сделка по продаже "Ньюкасла" оказалась под серьезной угрозой

Сделка по смене владельцев "Ньюкасла" оказалась под серьезной угрозой из-за претензий Всемирной торговой организации (ВТО) к Саудовской Аравии по поводу связей этой страны с пиратскими трансляциями спортивных событий, включая матчи Премьер-Лиги.

Напомним, Премьер-Лига уже несколько недель рассматривает сделку по приобретению "сорок" Суверенным фондом Саудовской Аравии у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.



Как сообщает The Guardian, ВТО должна опубликовать подробный 130-страничный отчет только в середине июня, однако организация уже установила, что между Саудовской Аравией и компанией beoutQ есть прямая связь.



Ранее ФИФА, УЕФА, Премьер-Лига, Ла Лига и прочие спортивные организации неоднократно пытались предъявить претензии к beoutQ по поводу доступа к пиратским трансляциям, но каждый раз дело спускалось на тормозах саудитами.



Спортивные организации обращались к девяти местным юридическим фирмам, но каждая из них отказывалась представлять интересы законного обладателя авторских прав в суде. Эскалация конфликта привела к тому, что в дело была вынуждена вмешаться ВТО.



Вердикт ВТО означает, что власти Саудовской Аравии фактически покрывали beoutQ, нанося ощутимый ущерб Премьер-Лиге и прочим спортивным организациям, и теперь это может стать формальным поводом, чтобы заблокировать сделку по "Ньюкаслу".