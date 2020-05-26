Шерингем: "Погба должен уйти"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем считает, что полузащитнику Полю Погба не хватает качеств, которые были у экс-капитана "красных дьяволов" Роя Кина.

С момента своего возвращения в "Юнайтед" Погба регулярно подвергается критике за свою нестабильную игру и временами недостаточно серьезный настрой.



По мнению Шерингема, Погба ужасен как лидер. Более того, Тедди кажется, что Поль тянет "Юнайтед" вниз.



"Люди часто говорят об игроках топ-уровня и капитанах. Когда в наше время что-то было не в порядке, Рой Кин мог это поправить. Он делал команде внушение, и его желание заставляло команду проявлять себя в каждом матче".



Когда смотришь на Погба... Да, он может быть талантливым парнем, но есть ли у него тот же характер? Готов ли он засучить рукава и вытащить "Манчестер Юнайтед" из сложной ситуации? На мой взгляд, ответ отрицательный".



"Будучи игроком "Манчестер Юнайтед", он подает неправильный пример. Да, временами хорошо быть дерзким и высокомерным — таким был и Дуайт Йорк, он играл с большой улыбкой на лице. Но у Йорка было желание делать правильные вещи в правильные моменты. Без этого никуда, и я не думаю, что Погба делает это".



"Он должен уйти и освободить свое место тому, кто обладает правильным характером и желанием, чтобы помочь "Манчестер Юнайтед" выйти из своего текущего положения", — сообщил Шерингем Sky Sports.