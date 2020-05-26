Сульшер надеется, что Игало "закончит начатое" в МЮ
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил надежду, что нападающий Одион Игало останется на "Олд Траффорд".
Как известно, арендное соглашение "Юнайтед" и "Шанхай Шеньхуа", у которого "красные дьяволы" одолжили Игало в январе, истекает уже на этой неделе.
Китайский клуб рассчитывает на возвращение Одиона к старту своего сезона в начале июля, и единственный шанс для "Юнайтед" сохранить 30-летнего нигерийца — выкупить его.
По словам Сульшера, два клуба продолжают переговоры. Оле Гуннар хочет, чтобы Игало доиграл сезон в "Юнайтед".
"Текущее арендное соглашение рассчитано до конца мая, поэтому очевидно, что ему предписано вернуться".
"Но мы ведем диалог. "Шанхай Шеньхуа" повел себя замечательно, когда разрешил ему поиграть за клуб своей мечты".
"Он мечтал об этом, и я надеюсь, он закончит начатое и, возможно, выиграет трофей с нами. В данный момент ничего не согласовано. Их лига скоро стартует, поэтому нам лишь нужно подождать", — сообщил Сульшер MUTV.
26.05.2020 20:00
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Очень будет зачётно что Игалозавр доиграл сезон, а потом поехал косить лавандос в Китай. Китайцам тоже интерес- наверняка наколотил ещё голов и будет полезен в этот период, что поднимет к нему интерес.
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"Он мечтал об этом, и я надеюсь, он закончит начатое и, возможно, выиграет трофей с нами
Бестрофейный куколд забыл уточнить какой именно трофей..Кубок макдональдса ? Или за 6 место дают утешительный картонный кубок? Кстати куколд забыл сказать что теперь ждать титула можно и больше чем 41 год.. Кажан - это прикорм для тебя дырявый питушок..
становись на колени ниже этого поста и открывай ротозей - я снова буду тебя опускать быдло конченное.
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