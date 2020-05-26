Сульшер надеется, что Игало "закончит начатое" в МЮ

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил надежду, что нападающий Одион Игало останется на "Олд Траффорд".

Как известно, арендное соглашение "Юнайтед" и "Шанхай Шеньхуа", у которого "красные дьяволы" одолжили Игало в январе, истекает уже на этой неделе.



Китайский клуб рассчитывает на возвращение Одиона к старту своего сезона в начале июля, и единственный шанс для "Юнайтед" сохранить 30-летнего нигерийца — выкупить его.



По словам Сульшера, два клуба продолжают переговоры. Оле Гуннар хочет, чтобы Игало доиграл сезон в "Юнайтед".



"Текущее арендное соглашение рассчитано до конца мая, поэтому очевидно, что ему предписано вернуться".



"Но мы ведем диалог. "Шанхай Шеньхуа" повел себя замечательно, когда разрешил ему поиграть за клуб своей мечты".



"Он мечтал об этом, и я надеюсь, он закончит начатое и, возможно, выиграет трофей с нами. В данный момент ничего не согласовано. Их лига скоро стартует, поэтому нам лишь нужно подождать", — сообщил Сульшер MUTV.