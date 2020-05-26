Кабальеро рассказал, почему Канте отказался тренироваться

Голкипер "Челси" Вилли Кабальеро рассказал, почему полузащитник Нголо Канте отказался тренироваться и как к этому отнеслась команда.

После всего одного дня бесконтактных тренировок на прошлой неделе Канте решил больше не возвращаться на базу в Кобхэм, опасаясь за свое здоровье.



Опасения Нголо связаны с тем, что он, возможно, уже переболел коронавирусом в период карантина. Как бы то ни было, француз был поддержан своими партнерами по команде.



"Его абсолютно можно понять. Его тест на COVID-19 дал отрицательный результат, но во время карантина у него был период плохого самочувствия с симптомами вируса, что и вселило в него страх".



"Мы уважаем его, и мы подождем, пока он не будет чувствовать себя комфортно, потому что для нашего рода деятельности важно чувствовать себя нормально и ощущать уверенность в себе. Когда сезон возобновится, все мы должны двигаться вперед вместе".



"Нголо — очень скромный и трудолюбивый человек, который всегда улыбается, и у него должны быть свои причины, раз он решил выступить и сказать то, что сказал".



"Мы с Фрэнком Лэмпардом и другими игроками проводим много встреч по Zoom, и Нголо сказал, что не чувствует себя комфортно для возвращения к тренировкам из-за пережитого в предыдущие недели".



"Мы знаем, что он любит тренироваться и бегать, и он не умеет лгать насчет таких вещей. Мы поддерживаем его и уважаем его", — цитирует Кабальеро Daily Mirror.