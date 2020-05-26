Рэднапп уверен, что возвращение Джеррарда в "Ливерпуль" неизбежно

Стивен Джеррард Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Рэднапп считает, что возвращение главного тренера "Рейнджерс" Стивена Джеррарда на "Энфилд" неизбежно.

Завершив игровую карьеру в 2016 году и некоторое время поработав в академии "Ливерпуля", в 2018 Джеррард возглавил шотландский "Рейнджерс".

Своей работой в Глазго Стивен убедил Рэднаппа, своего бывшего одноклубника, что может стать достойным преемником для Юргена Клоппа, когда тот однажды покинет "Ливерпуль".

"Я не был уверен, что Стиви возьмется за тренерскую работу. Примерно так же, как и в случае с Фрэнком Лэмпардом. Они провели замечательные карьеры как игроки, они выиграли все, и я вполне допускал, что они ограничатся работой экспертами, выбрав легкий путь. Но они этого не сделали — они пошли по острому краю".

"Стиви хорошо трудится в Шотландии. Да, ему непросто, потому что "Селтик" так силен. Но вы можете видеть, что у Стиви есть необходимые качества".

"Думаю, после нескольких лет в "Рейнджерс", если он не наворотит ошибок, его приход на место Юргена Клоппа, когда тот покинет "Ливерпуль", будет лишь вопросом времени", — цитирует Рэднаппа Liverpool Echo.


Метки Джеррард, Ливерпуль, Рейнджерс, Рэднапп, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. unitedstyle 26.05.2020 18:53 # unitedstyle
    Неужели Ливер не хочет стать чемпионом АПЛ?

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  2. iceteam 26.05.2020 18:29 # iceteam
    Вернется, чтобы ещё раз подскользнуться)))

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  3. sayanara 26.05.2020 18:07 # sayanara
    Вернется, чтобы слить еще одну АПЛ

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  4. sv-softwater 26.05.2020 18:05 # sv-softwater
    Они выиграли всё)

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