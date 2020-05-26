Погба и Рэшфорд готовы к возобновлению сезона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что полузащитник Поль Погба и нападающий Маркус Рэшфорд полностью восстановились после своих травм и будут готовы к возобновлению сезона Премьер-Лиги.

Напомним, Погба пропустил большую часть этого сезона из-за проблем со стопой и лодыжкой, тогда как Рэшфорд угодил в лазарет в январе, когда он получил двойной стрессовый перелом спины.



Оба игрока рисковали пропустить остаток сезона 2019/20, однако пандемия коронавируса дарит им возможность помочь "Юнайтед" в заключительных матчах Премьер-Лиги, Кубка Англии и Лиги Европы.



"Они хорошо смотрятся. Они уже присоединились к тренировкам и делают то же самое, что и остальные парни. Пока никаких осложнений не возникло — постучим по дереву".



"Похоже на то, что у нас будет полный выбор игроков, когда мы начнем играть", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юнайтед".