Сильвестр рассказал, почему выбрал МЮ, а не "Ливерпуль"

Защитник Микаэль Сильвестр рассказал, почему в свое время отказал "Ливерпулю" и перешел в "Манчестер Юнайтед".

Решившись покинуть "Интер" летом 1999, Сильвестр имел на руках предложение от главного тренера "Ливерпуля" Жерара Улье.



Однако возможность поработать со своим соотечественником оказалась не так привлекательна, как соблазн присоединиться к команде, которая едва выиграла Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.



"Тем летом Марчелло Липпи пришел в "Интер" и привел другого флангового защитника, Григориса Георгатоса, который был чуть старше меня".



"Моему игровому времени было суждено уменьшиться, а я хотел играть. Жерар Улье был моим тренером на юношеском уровне во Франции, поэтому мы хорошо знали друг друга, и он позвонил мне и спросил, не хочу ли я перейти в "Ливерпуль".



"Он сказал, что хочет использовать меня слева в обороне. Несмотря на конкуренцию, у меня были бы хорошие шансы выходить в стартовом составе на большинство матчей".



"Однако спустя несколько дней мне позвонил Алекс Фергюсон и выразил свой интерес. Выбор был легким — "Юнайтед" едва сделал требл".



"Сэр Алекс сказал мне: "Ты будешь играть левого защитника и центрального защитника — я нуждаюсь в тебе на обеих позициях". Помню, я прибыл в Манчестер в четверг, а уже в пятницу играл свой первый матч — и не где-нибудь, а на "Энфилде" против "Ливерпуля"!



"Это было безумие: я даже не знал своих партнеров по команде и не владел хорошо языком. В день матча я коротко поговорил с Улье, и он шутливо спросил меня: "Почему ты не перешел к нам?" Однако он сказал, что понял мой выбор", — сообщил Сильвестр FourFourTwo.



Добавим, Сильвестр выступал за "Юнайтед" до ухода в "Арсенал" в 2008 году. Вместе с "дьяволами" Микаэль выиграл четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.