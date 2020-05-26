Гвардиола доволен формой игроков "Сити"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что доволен формой своей команды после двух с лишним месяцев простоя.

На прошлой неделе Гвардиола прилетел в Манчестер из родной Каталонии, где от коронавируса умерла его мать.

Как и другие команды Премьер-Лиги, "горожане" уже приступили к бесконтактным тренировкам, и Гвардиола убедился, что его игрокам не потребуется много времени, чтобы подготовиться к возобновлению сезона.

"Да, физическая форма команды очень хороша. Думаю, они предвкушали возвращение к любимому делу и к тренировкам, и они вернулись в прекрасном состоянии".

"Мы следуем правилам, следуем протоколу. Мы должны это делать. Это самая важная вещь. Мы не делаем ничего особенного", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2020 15:00

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