Гвардиола доволен формой игроков "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что доволен формой своей команды после двух с лишним месяцев простоя.
На прошлой неделе Гвардиола прилетел в Манчестер из родной Каталонии, где от коронавируса умерла его мать.
Как и другие команды Премьер-Лиги, "горожане" уже приступили к бесконтактным тренировкам, и Гвардиола убедился, что его игрокам не потребуется много времени, чтобы подготовиться к возобновлению сезона.
"Да, физическая форма команды очень хороша. Думаю, они предвкушали возвращение к любимому делу и к тренировкам, и они вернулись в прекрасном состоянии".
"Мы следуем правилам, следуем протоколу. Мы должны это делать. Это самая важная вещь. Мы не делаем ничего особенного", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
26.05.2020 15:00
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