Глэйзеры хотели перестроить "Олд Траффорд"

Семейство Глэйзеров собиралось снести "Олд Траффорд" и построить на его месте новый стадион, когда только купило "Манчестер Юнайтед".

Глэйзеры владеют "Юнайтед" последние 15 лет и, как видно по тратам на трансферы, отчаянно желают восстановить величие, которое сопутствовало клубу в эпоху сэра Алекса Фергюсона.



Как сообщает The Athletic, в 2005 году, когда Малколм Глэйзер с отпрысками только приобрели "красных дьяволов", американское семейство загорелось идеей дать клубу новый современный стадион взамен почти столетнего на тот момент "Олд Траффорд".



Однако эта идея была забракована. Глэйзеры посчитали, что перестройка 76-тысячного "Олд Траффорд" обойдется им слишком дорого.



"Когда они только пришли, у них было намерение перестроить "Олд Траффорд". Они отчаянно хотели скупить всю землю вокруг. Единственный участок, который им не удалось приобрести, — это участок, где сейчас располагается отель Гари Невилла и партнеров. Тогда просто никто и представить не мог, что с этим клочком земли можно что-то сделать".



"Но в итоге они отказались от идеи насчет стадиона. Думаю, они осознали, что это будет стоит где-то 1 миллиард фунтов, и такие траты слишком сложно оправдать. Это не "Эмирейтс" или "Тоттенхэм", где можно продавать ложи за большие деньги. В Манчестере этот рынок не так велик", — цитирует свой источник издание.