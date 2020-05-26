Игроки Премьер-Лиги поддержат "Проект Перезапуск"

Игроки клубов Премьер-Лиги готовы выразить свою поддержку "Проекту Перезапуск".

Как известно, "Проект Перезапуск" уже готовится вступить во вторую фазу — фазу контактных тренировок, — но при этом продолжает регулярно вызывать нарекания.



Из числа клубов "Проект Перезапуск" критиковали "Уотфорд", "Брайтон" и "Вест Хэм". Количество игроков, выразивших свои опасения, еще больше, а Трой Дини из "Уотфорда" и Нголо Канте из "Челси" даже отказались тренироваться.



Тем не менее, все это единичные случаи. Как сообщат Daily Mirror, уже случившееся возобновление Бундеслиги и скорое возобновление Ла Лиги с Серией А убедили футболистов, что играть безопасно.



Таким образом, "Проект Перезапуск" будет поддержан игроками, и уже до конца текущей недели может быть определена дата возобновления сезона Премьер-Лиги.