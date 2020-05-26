Пол Паркер считает, что Сульшер должен остаться во главе МЮ

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер считает неправильными призывы к "красным дьяволам" назначить главным тренером Маурисио Почеттино вместо Оле Гуннара Сульшера.

Ранее в мае Почеттино освободился от обязательств перед своим бывшим клубом "Тоттенхэмом", а также дал интервью прессе, подтвердив свою готовность вернуться в Премьер-Лигу.



Это всколыхнуло старые слухи о возможном приходе Маурисио в "Юнайтед", однако Паркер убежден, что на сей раз спекуляции безосновательны.



"Учитывая то, что в футболе почти ничего не происходит, люди пытаются выдумывать истории".



"В последнее время много говорят о Почеттино. Я видел его интервью по телевизору, и теперь люди пытаются связать его с той или иной работой".



"Его сватают в "Манчестер Юнайтед", и сказать, что что-нибудь может произойти, легко, однако форма "Юнайтед" перед остановкой сезона говорит мне о том, что они будут сражаться за попадание в Лигу Чемпионов до последнего мгновения".



"Они переломили ситуацию, Оле Гуннар Сульшер переломил ситуацию, и теперь они как команда и как клуб определено движутся вперед".



"Посмотрите на игроков, на которых он потратил деньги. Никто из них не подвел Сульшера или "Манчестер Юнайтед", все они проявляют себя. Особенно ярко выглядит Бруну Фернандеш, который сразу же принялся приносить пользу. У них правильный настрой, и все они вошли во вкус".



"Так что в данный момент "Юнайтед" движется вперед, и давайте посмотрим, как все пойдет после возобновления сезона, но если вы делаете выводы сейчас, пытаясь убрать Сульшера в сторону, то это неправильно", — сообщил Паркер talkSPORT.