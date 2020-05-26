Хаттон: "Грилиш стоит каждого пенни из 80 млн. фунтов"

Бывший защитник "Астон Виллы" Алан Хаттон считает, что капитан бирмингемской команды Джек Грилиш стоит каждого пенни из тех 80 миллионов фунтов, в которые он оценивается.

Как бы ни завершился этот сезон для "Астон Виллы", уход Грилиша выглядит неизбежным — Джек давно перерос команду Дина Смита и готов попробовать себя в более серьезном коллективе.



24-летний полузащитник, забивший семь голов и отдавший шесть результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, оценивается в 80 млн. фунтов, и Хаттон убежден, что "Манчестер Юнайтед" не нужно сомневаться, выкладывая такую сумму.



"Конечно, это огромная цена, но мое мнение таково, что он стоит каждого пенни. Настолько он хорош".



"Он способен решать судьбу матчей. Не хочу проявить неуважение к "Астон Вилле", которую я люблю всем сердцем, но я думаю, что Джек смог бы выдающимся образом играть за команду из топ-4".



"Каждый был бы в восторге от него. Люди убедились бы в его мастерстве, и он бы только укрепил свою репутацию. Так что я считаю эту цену полностью обоснованной", — цитирует Хаттона Goal.