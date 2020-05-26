Брукс и Кинг — запасные варианты для "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" рассматривает звезд "Борнмута" Дэвида Брукса и Джошуа Кинга в качестве своих резервных трансферных целей.

Правый вингер и центральный нападающий значатся среди позиций, которые главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер надеется укрепить в ближайшее трансферное окно.



Усилить фланговую игру Сульшер больше всего хочет с помощью Джейдона Санчо, однако дортмундская "Боруссия" оценивает свою звезду в 100 миллионов фунтов, что может быть чересчур для "Юнайтед" в условиях экономического кризиса.



По информации Manchester Evening News, в шорт-листе "Юнайтед" есть несколько более доступных альтернатив Санчо, включая Рабби Матондо из "Шальке-04" и как раз Брукса.



22-летний валлиец Брукс не сыграл ни минуты в этом сезоне из-за серьезной травмы лодыжки, полученной в июле. Дэвид приступил к легким тренировкам еще в феврале и, как ожидается, будет готов к возобновлению сезона.



Также "Юнайтед" все еще нужен забивной нападающий, особенно учитывая скорое возвращение Одиона Игало в Китай. С переходом к "дьяволам" связывают нескольких бомбардиров, включая Тимо Вернера из "РБ Лейпциг" и Муссу Дембеле из "Лиона", однако Сульшер может обратиться к более бюджетному варианту.



Сульшер пытался подписать Кинга, своего соотечественника и воспитанника "Юнайтед" еще в январе, но тогда "Борнмут" отверг предложение в 20 миллионов фунтов. Сейчас у 28-летнего норвежца остается только один год по контракту.