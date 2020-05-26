Леон Бэйли может заменить Сане в "Сити"

"Манчестер Сити" присматривается к вингеру "Байера" Леону Бэйли в качестве замены для Лероя Сане.

В данный момент у Сане остается всего один полный год по контракту с "горожанами", что делает его отъезд с "Этихад" гораздо более вероятным, чем прошлым летом, когда "Бавария" сперва была шокирована озвученной "Сити" ценой, а затем поставила свой интерес к Лерою на паузу ввиду тяжелой травмы игрока.



Сам Сане решительно настроен вернуться на родину и, по слухам, уже договорился с чемпионами Бундеслиги. Вопрос лишь в том, удастся ли двум клубам согласовать размер компенсации за Лероя.



Готовясь к расставанию с Сане, "Сити" уже присмотрел себе другого вингера. Как сообщает Daily Mail, "горожане" обратили свой взор на Бэйли, который комфортно себя чувствует на обеих флангах, как это и нравится Хосепу Гвардиоле.



22-летний игрок сборной Ямайки, забивший семь голов за "Байер" в этом сезоне, оценивается в 40 миллионов фунтов и также вызывает интерес со стороны "Арсенала", однако "канониры" едва ли смогут тягаться с "Сити" в условиях кризиса.