Рамсдейл подтвердил, что у него был обнаружен коронавирус

Голкипер "Борнмута" Аарон Рамсдейл сообщил, что у него был диагностирован коронавирус.

Напомним, второй раунд тестирования Премьер-Лиги на COVID-19 обнаружил двух инфицированных в "Борнмуте", включая одного футболиста.



Этим футболистом оказался первым номер команды Эдди Хау. Примечательно, что предыдущий тест, который 22-летний Рамсдейл сдал тремя днями ранее, дал отрицательный результат.



"Последние пару дней я пытаюсь осмыслить, как это произошло. Мой тест, сделанный в прошлый понедельник до начала тренировок, был отрицательным".



"На этой неделе я делал обычные дела вроде похода в супермаркет или посещения заправки, чтобы залить бак моей машины".



"Когда ты вступил в контакт с вирусом, по крови становится видно. Первый тест этого не показал, так что я заразился в течение трех дней между двумя тестами".



"Я был так же осторожен, как и прежде во время карантина. Похоже, я подхватил вирус во время шоппинга", — сообщил Рамсдейл The Sun.



Аарон, который теперь изолирован на семь дней, также добавил, что никаких симптомов заболевания у него нет, и он чувствует себя абсолютно нормально.