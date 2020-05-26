Рамсдейл подтвердил, что у него был обнаружен коронавирус

Аарон Рамсдейл Голкипер "Борнмута" Аарон Рамсдейл сообщил, что у него был диагностирован коронавирус.

Напомним, второй раунд тестирования Премьер-Лиги на COVID-19 обнаружил двух инфицированных в "Борнмуте", включая одного футболиста.

Этим футболистом оказался первым номер команды Эдди Хау. Примечательно, что предыдущий тест, который 22-летний Рамсдейл сдал тремя днями ранее, дал отрицательный результат.

"Последние пару дней я пытаюсь осмыслить, как это произошло. Мой тест, сделанный в прошлый понедельник до начала тренировок, был отрицательным".

"На этой неделе я делал обычные дела вроде похода в супермаркет или посещения заправки, чтобы залить бак моей машины".

"Когда ты вступил в контакт с вирусом, по крови становится видно. Первый тест этого не показал, так что я заразился в течение трех дней между двумя тестами".

"Я был так же осторожен, как и прежде во время карантина. Похоже, я подхватил вирус во время шоппинга", — сообщил Рамсдейл The Sun.

Аарон, который теперь изолирован на семь дней, также добавил, что никаких симптомов заболевания у него нет, и он чувствует себя абсолютно нормально.


Метки Борнмут, Рамсдейл

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2020 07:00

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  1. januzaj00 26.05.2020 07:04 # januzaj00
    Тут должна быть слеза колбасника

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  2. alexomck 26.05.2020 07:03 # alexomck
    эти, вестимо, тоже ковидом бахаются.

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