Светская хроника за вторник

Одион Игало вернется в Китай, чтобы заработать 75 миллионов фунтов. "Арсенал" интересуется Адамом Лалланой. "Эвертон" сделал предложение по Аллану. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Полузащитник Филиппе Коутиньо уже сыграл свой последний матч за "Баварию" и готов искать новый клуб. (Sky Sports)



Нападающий Одион Игало покинет "Манчестер Юнайтед" в воскресенье и вернется в "Шанхай Шеньхуа", где в течение четырех следующих лет заработает 75 миллионов фунтов. (The Times)



"Юнайтед" и "Ювентус" — два из 11 клубов, претендующих на нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса. (Tuttosport)



"Барселона" предложила "Манчестер Сити" Нелсона Семеду в качестве разменной монеты по переходу Жоау Канселу в каталонский клуб, но "горожанам" это не интересно. (Marca)



"Челси" никогда не помышлял о продаже Кепы Аррисабалаги. Испанский голкипер останется на "Стэмфорд Бридж". (The Athletic)



"Арсенал" находится в числе клубов, проявляющих интерес к атакующему полузащитнику "Ливерпуля" Адаму Лаллане. (Daily Star)



"Арсенал" уверен в подписании вингера "Борнмута" Райана Фрэйзера свободным агентом, несмотря на интерес к шотландцу со стороны "Тоттенхэма". (Daily Mail)



"Эвертон" предложил 40 млн. фунтов за 29-летнего полузащитника "Наполи" Аллана, но итальянский клуб хочет в полтора раза больше. (Il Mattino)



Также "Эвертон" предложил 25 млн. фунтов за принадлежащего "Барселоне" защитника Жан-Клера Тодибо. (Daily Mail)



"Брайтон" стал очередным клубом, проявившим интерес к нападающему "Ренна" Мбайе Ньянгу. (Daily Star)



Другое



Экс-главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри надеется, что его пригласят в "Юнайтед" грядущим летом. (Virgilio)



Кредиторы готовы одолжить денег испытывающим финансовые проблемы клубам Премьер-Лиги только под 25 процентов годовых. (The Sun)



Владелец "Борнмута" Максим Демин был близок к продаже своего клуба консорциуму из Саудовской Аравии в январе, но не договорился о стоимости. (90min)



Ни "Сити", ни УЕФА не просили Спортивный арбитражный суд провести рассмотрение апелляции "горожан" в публичном режиме. (Manchester Evening News)



Ла Лига может возобновиться уже 11 июня дерби между "Севильей" и "Реал Бетис". (Sky Sports)



Матч Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико" на "Энфилде" 9 марта привел к дополнительной 41 смерти от коронавируса. (Daily Star)



У экс-нападающего "Юнайтед" Златана Ибрагимовича подозревают надрыв ахилла, что может завершить его игровую карьеру. (The Sun)



Футболистов предупредили о риске фатального исхода, если сочетать алкоголь со снотворным. (Daily Mail)