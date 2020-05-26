Невилл рассказал байку, как Гиггз следил за собой

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл рассказал, насколько тщательно его бывший одноклубник Райан Гиггз следил за собой.

Гиггз вошел в историю как один из главных долгожителей Премьер-Лиги. Все 24 года своей профессиональной карьеры Райан отыграл в "Юнайтед".



Гиггз провел 963 матча за "красных дьяволов", завоевав 13 титулов Премьер-Лиги, и это стало возможно благодаря тому, что великий валлиец с огромным вниманием относился к своему организму.



"Помню, Гленн Ходдл запрещал нам в сборной Англии намазывать масло на тосты, есть хлопья с молоком по утрам и все такое. Это было еще в 1997 и 1998 годах. Он четко указывал, что мы должны есть и как мы должны тренироваться. Он указывал каждую деталь".



"Когда Гиггзи уже был на поздней стадии своей карьеры, и мы начали учиться вещам вроде правильной диеты, я спросил его: "Что ты сделаешь, если будешь в плохой форме?"



"Он ответил: "Я бы убрал масло со своих тостов, чтобы получить эти дополнительные 0.01 процента", — сообщил Невилл Sky Sports.