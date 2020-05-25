До 60 английских клубов могут обранкротиться из-за пандемии коронавируса

Владелец "Хаддерсфилда" Фил Ходжкинсон предупредил, что до 60 футбольных клубов в Англии могут обанкротиться из-за пандемии коронавируса.

Как известно, английский футбольный сезон остановлен с марта, причем в Лиге Два его решили не доигрывать, а в Премьер-Лиге и Чемпионшипе команды лишь недавно приступили к бесконтактным тренировкам.



При этом существует реальная угроза, что зрители не вернутся на трибуны не только в остатке этого сезона, но и весь следующий, и Ходжкинсон считает, что это будет иметь катастрофические последствия.



"Проблема не в том, доиграем мы этот сезон или нет, а в том, что будет дальше".



"Если мы не сможем договориться, у нас больше не будет футбольной пирамиды. Есть клубы, которые все еще держатся лишь потому, что откладывают выплату зарплат и набирают кредиты. В какой-то момент им придется расплачиваться".



"Существует абсолютно реальный риск, что мы недосчитаемся 50-60 клубов, если весь футбол не договорится о том, как платить по счетам и дожить до момента, когда доходы восстановятся", — сообщил Ходжкинсон BBC.