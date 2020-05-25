Санья вспомнил, как "Арсенал" пасовал перед "Челси"

Бакари Санья и Джон Терри Экс-защитник "Арсенала" Бакари Санья вспомнил о том, как "канониры" пасовали перед другими большими командами, но особенно перед "Челси".

Санья провел в "Арсенале" семь лет своей карьеры, но за это время сумел выиграть лишь Кубок Англии. У Бакари осталось ощущение, что "канониры" проваливались в решающие моменты, и особенно хорошо этим научился пользоваться "Челси", вызывавший у команды Арсена Венгера дрожь в коленках.

"Мы просто играли матч за матчем, и мы много побеждали, но когда в конце нам требовался результат в определенных матчах, мы проваливались".

"Возможно, так случалось из-за того, что мы подвергали себя чрезмерному давлению. В большинстве матчей мы играли хорошо и побеждали. Но, к примеру, когда нам приходилось играть против конкурентов из топ-4, у нас возникали сложности в то время".

"Убежден, мы недооценивали себя. Мы иначе смотрели на матчи против "Челси", чем на какие-либо другие".

"Они хорошо использовали свой образ, они обладали рядом больших игроков из национальной команды, и мы говорили о них больше, чем они говорили о нас".

"Возможно, у себя в голове мы считали, что их игроки важнее, чем наши. Мы не уступали им в мастерстве на поле, и когда мы играли в стиле "Арсенала", никто не мог победить нас. Но против них мы недооценивали себя, и это большая ошибка", — цитирует Санья Daily Mirror.


Метки Арсенал, Санья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2020 22:00

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  1. acceptodessa 25.05.2020 23:06 # acceptodessa
    бальзам на раздолбанные отверстия пенсодрочеров.

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  2. chelsiukpro 25.05.2020 22:44 # chelsiukpro
    Челси всегда лучше играл! И умел настроится на соперника....даже в той же ЛЧ.

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  3. jirrort 25.05.2020 22:14 # jirrort
    Неудивительно,личные сучки пенсов всё-таки

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