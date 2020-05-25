МЮ разрешит Хендерсону доиграть сезон в Шеффилде

"Манчестер Юнайтед" разрешит голкиперу Дину Хендерсону доиграть сезон в "Шеффилд Юнайтед".

После того, как стало понятно, что из-за пандемии коронавируса сезон 2019/20 продлится за пределы июня, перед "красными дьяволами" встал вопрос морального характера.



Дело в том, что в данный момент МЮ хоть и занимает пятое место, которое может открыть путь в Лигу Чемпионов ввиду дисквалификации "Манчестер Сити", но опережает "Шеффилд" лишь на два очка.



При этом у "клинков" есть матч в запасе. Это означает, что "дьяволы" могли бы отозвать Хендерсона в конце июня, когда истекает срок арендного соглашения, ослабив своего конкурента.



Однако The Telegraph утверждает, что клуб с "Олд Траффорд" устоит перед таким соблазном. 23-летнему англичанину будет позволено провести оставшиеся 10 матчей за команду Криса Уайлдера.