"Челси" решил не выкупать Бога

"Челси" решил, что не будет выкупать вингера Жереми Бога у "Сассуоло".

Бога является продуктом академии "Челси", но за первую команду "синих" сыграл только 18 минут — против "Бернли" в Премьер-Лиге в декабре 2017.



Жереми успел побывать в аренде в "Ренне", "Гранаде" и "Бирмингеме", прежде чем летом 2018 был продан в "Сассуоло" примерно за 3.5 млн. фунтов.



Переезд в Италию стал удачным решением для Бога, который, наконец, заиграл регулярно и смог вывести свой футбол на новый уровень. Жереми забил 11 голов в 52 матчах Серии А, где "Сассуоло" занимал 11-е место на момент остановки сезона в марте.



При этом "Челси" принадлежит опция обратного выкупа Бога за 13 млн. фунтов, однако на "Стэмфорд Бридж" решили ей не пользоваться, утверждает The Guardian.



Даже если Бога не нужен "Челси", "синие" просто могли бы вернуть его, чтобы заработать на перепродаже.



Учитывая это, лондонский клуб решил оставить Жереми, но потребовать от "Сассуоло" долю от последующей продажи 23-летнего француза итальянским клубом.



В данный момент два клуба ведут переговоры о размере этой доли, причем The Guardian ожидает, что Бога все равно "Сассуоло" грядущим летом.