Сезон Премьер-Лиги может возобновиться матчем "Тоттенхэм" — МЮ 19 или 26 июня

Деле Алли против Джесси Лингарда Возобновление сезона Премьер-Лиги, вероятно, будет отложено относительно запланированной даты 12 июня.

На текущей неделе клубы Премьер-Лиги должны проголосовать за переход к фазе два — контактным тренировкам. Благо британское правительство уже дало свое разрешение на это.

При этом изначально планировалось, что сезон 2019/20 возобновится 12 июня, что стало бы фазой три "Проекта Перезапуск".

Однако ESPN стало известно, что куда более реалистичной датой выглядит 19 июня или даже 26 июня. Перенос обусловлен опасениями игроков за свою безопасность.

Также сообщается, что Премьер-Лига хочет возобновить сезон именно в пятницу, с матча "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" в Лондоне.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 503

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superperez101 25.05.2020 19:53 # superperez101
    маур костьми ляжет, но вырвет очко манкунианское. а если поднатужится еще - то и все три

    (ответить)

  2. mancunia-planet 25.05.2020 19:18 # mancunia-planet
    Победа МЮ!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: