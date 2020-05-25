Сезон Премьер-Лиги может возобновиться матчем "Тоттенхэм" — МЮ 19 или 26 июня

Возобновление сезона Премьер-Лиги, вероятно, будет отложено относительно запланированной даты 12 июня.

На текущей неделе клубы Премьер-Лиги должны проголосовать за переход к фазе два — контактным тренировкам. Благо британское правительство уже дало свое разрешение на это.



При этом изначально планировалось, что сезон 2019/20 возобновится 12 июня, что стало бы фазой три "Проекта Перезапуск".



Однако ESPN стало известно, что куда более реалистичной датой выглядит 19 июня или даже 26 июня. Перенос обусловлен опасениями игроков за свою безопасность.



Также сообщается, что Премьер-Лига хочет возобновить сезон именно в пятницу, с матча "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" в Лондоне.