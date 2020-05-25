Сделка по смене владельцев "Ньюкасла" затягивается

Мохаммед бин Салман Ожидавшееся на текущей неделе подтверждение о смене владельцев "Ньюкасла", вероятно, не поступит.

Напомним, в минувший уикенд в прессе появилась информация, что Премьер-Лига уже разрешила Суверенному фонду из Саудовской Аравии купить "Ньюкасл" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.

Сообщалось, что о сделке будет официально объявлено на стартовавшей неделе, однако источник talkSPORT предлагает фанатам "ирисок" этого не ждать.

На самом деле Премьер-Лига настолько сосредоточена на возобновлении сезона в условиях пандемии коронавируса, что еще даже толком не приступала к изучению условий соглашения между саудитами и Эшли.

Таким образом, если источник не ошибается, "Ньюкаслу" придется запастись терпением не на дни, а, возможно, на недели — в данный момент у Премьер-Лиги действительно есть дела поважнее.


Метки Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. insomniac 25.05.2020 18:31 # insomniac
    а зачем фанатам Эвертона ждать покупки Ньюкасла саудитами?

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  2. xah 25.05.2020 18:15 # xah
    Бешеная конкуренция нас ждет через года 3

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