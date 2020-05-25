Бентли вспомнил, как угнал автобус

Бывший полузащитник "Тоттенхэма", "Блэкберна" и "Арсенала" Дэвид Бентли вспомнил, как однажды угнал автобус.

Во время выступлений за "Блэкберн" с 2006 по 2008 год Бентли обладал репутацией хулигана и шутника среди партнеров по команде. Однажды, когда подопечные Марка Хьюза совершали предсезонное турне, это едва не довело Дэвида до беды.



"Мы проводили свое турне во Флориде, и автобус-шаттл должен был доставить нас на главный курорт, где находились все тренеры".



"Мы жили в апартаментах на этом гольф-курорте, и все парни погрузились в автобус. Водитель вышел за напитком, поэтому я проник в кабину и увез всю команду".



"Полиция сказала мне: "У тебя куча неприятностей". Марку Хьюзу пришлось вмешаться и уладить конфликт. Все парни были в восторге".



"Если кто-нибудь говорил мне "сделай что-нибудь", я всегда делал, потому что это веселило парней. Если у кого-нибудь есть веселая и хорошая идея, то почему нет? Нужно брать от жизни все", — сообщил Бентли The Athletic.