Алиадьер считает, что "Арсенал" переплатил за Пепе

Бывший нападающий "Арсенала" Жереми Алиадьер считает, что "канониры" переплатили за вингера Николя Пепе.

Прошлым летом "Арсенал" обновил свой трансферный рекорд, пригласив Пепе из "Лилля" по сделке стоимостью 72 миллиона фунтов.



Однако Николя уже успел разочаровать Алиадьера в своем дебютном английском сезоне. Жереми считает, что для такого ценника 24-летний ивуариец должен играть лучше.



"Я видел, что он делал в "Лилле" в прошлом сезоне, и он был удивительным игроком. Так что я не отрицаю его талант".



"Тем не менее, сейчас я наблюдаю самого дорого игрока в истории "Арсенала", и даже если вы не хотите говорить о деньгах, факт в том, что деньги, к сожалению, важны в футболе".



"И когда ты тратишь такого рода деньги на игрока, ты ожидаешь больше голов и больше результативных передач".



"Я знаю, насколько непросто ему приходится, но он все равно слегка расстраивает меня своими решениями во время матчей".



"Для игрока за 72 миллиона фунтов ему не хватает некоторых простых вещей. Да, он может пойти в дриблинг и обыграть двоих или троих соперников — это удивительно".



"Но когда слева от тебя Обамеянг, и тебе лишь нужно доставить мяч в правильное место, он берет и делает передачу назад. Это озадачивает меня. И такое происходит довольно часто в этом сезоне", — сообщил Алиадьер Goal.