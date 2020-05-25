Переход Вернера в "Ливерпуль" может быть отложен до августа или сентября

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер все еще может перейти в "Ливерпуль", но только в августе или даже в сентябре.

До пандемии коронавируса Вернер назывался целью номер один "Ливерпуля" на летнее трансферное окно, однако грянувший кризис поставил этот дорогостоящий переход под угрозу.



Эксперт по немецкому футболу Рафаэль Хонигштейн по-прежнему ожидает, что Вернер, накануне отметившийся хет-триком против "Майнца", перейдет в "Ливерпуль", когда "красные" смогут точнее оценить влияние кризиса.



"Думаю, "Ливерпуль" слегка колеблется, потому что они пока не вполне установили, какого рода финансовые проблемы создаст коронавирус для Премьер-Лиги".



"Думаю, они ожидают, пока ситуация прояснится, и свою деятельность на трансферном рынке они начнут позже, чем обычно".



"Обычно такого рода сделка была бы объявлена в апреле или мае, но теперь это может случиться в августе или сентябре. Я по-прежнему думаю, что шансы на его переход в "Ливерпуль" очень высоки", — сообщил Хонигштейн BT Sport.