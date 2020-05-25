Сунесс приветствует интерес "Ливерпуля" к Траоре

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс заявил, что приветствует интерес своего бывшего клуба к вингеру "Вулверхэмптону" Адаме Траоре.

В минувший уикенд появились слухи, что оцениваемый в 60 миллионов фунтов Траоре стал целью номер один для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на ближайшее трансферное окно.



Траоре проводит выдающийся сезон, и Сунесс убежден, что 24-летний испанец усилил бы команду Клоппа.



"Рубен Невеш и Рауль Хименес имели бы место в стартовом составе любой команды — они слишком хороши, чтобы сидеть на лавке где-либо в Премьер-Лиге, но кто меня по-настоящему интригует, так это Траоре".



"Игроки вроде него — это часть пазла, их всегда не хватает. Траоре прибавил, и будем надеяться, он продолжит прибавлять, потому что, когда он в полном порядке, то заставляет вскакивать со своего кресла", — сообщил Сунесс The Times.