Игало, вероятно, покинет "Юнайтед" в конце недели

"Манчестер Юнайтед", вероятно, попрощается с нападающим Одионом Игало уже в конце этой недели.

Напомним, "красные дьяволы" арендовали Игало у "Шанхай Шеньхуа" на последних мгновениях зимнего трансферного окна. С тех пор Одион забил четыре гола в восьми матчах.



Арендное соглашение по Игало было рассчитано до конца мая, однако у "Юнайтед" возникла необходимость его продлить на три месяца в связи с остановкой сезона из-за пандемии коронавируса.



По информации Daily Mail, "Шанхай Шеньхуа" отказался одолжить Одиона "дьяволам" до конца лета — в Китае рассчитывают на экс-игрока "Уотфорда" на старте своего нового сезона.



Если в ближайшие дни "Юнайтед" не совершит прорыв в переговорах с коллегами из Шанхая, то воскресенье станет последним днем пребывания Игало на "Олд Траффорд".



Издание Goal добавляет, что "Шанхай Шеньхуа" готов обсудить лишь продажу Игало, однако в данный момент "Юнайтед" в этом не заинтересован.