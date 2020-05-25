Игало, вероятно, покинет "Юнайтед" в конце недели

Одион Игало "Манчестер Юнайтед", вероятно, попрощается с нападающим Одионом Игало уже в конце этой недели.

Напомним, "красные дьяволы" арендовали Игало у "Шанхай Шеньхуа" на последних мгновениях зимнего трансферного окна. С тех пор Одион забил четыре гола в восьми матчах.

Арендное соглашение по Игало было рассчитано до конца мая, однако у "Юнайтед" возникла необходимость его продлить на три месяца в связи с остановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

По информации Daily Mail, "Шанхай Шеньхуа" отказался одолжить Одиона "дьяволам" до конца лета — в Китае рассчитывают на экс-игрока "Уотфорда" на старте своего нового сезона.

Если в ближайшие дни "Юнайтед" не совершит прорыв в переговорах с коллегами из Шанхая, то воскресенье станет последним днем пребывания Игало на "Олд Траффорд".

Издание Goal добавляет, что "Шанхай Шеньхуа" готов обсудить лишь продажу Игало, однако в данный момент "Юнайтед" в этом не заинтересован.


Метки Игало, Манчестер Юнайтед, Шанхай Шеньхуа

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. udaff 25.05.2020 13:52 # udaff
    Запомним его только с лучшей стороны. Поиграть толком не успел, но и в тех моментах, что у него были, показал качественную игру.

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  2. mancunia-planet 25.05.2020 13:14 # mancunia-planet
    удачи

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