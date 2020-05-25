Джо Харт готов покинуть Англию

Голкипер "Бернли" Джо Харт объявил о своей готовности покинуть Англию в надежде реанимировать свою карьеру.

Харт является двукратным чемпионом Премьер-Лиги в составе "Манчестер Сити", а также имеет на своем счету 75 матчей за сборную Англии, однако карьера Джо идет по наклонной с момента, как тренер Хосеп Гвардиола указал ему на дверь с "Этихад".



За "Бернли", свой нынешний клуб, Харт последний раз выходил на поле в рамках Премьер-Лиги еще на Boxing Day в 2018 году. Джо является только дублером для первого номера "бордовых" Ника Поупа.



Контракт Харта с "Бернли" истекает в конце этого сезона, и 33-летний англичанин чувствует, что в Премьер-Лиге в нем окончательно разочаровались.



"Я совершенно открыт к предложениям. Я просто хочу играть на как можно более высоком уровне".



"Я не чувствую, что смогу делать это в Англии. Возможно, если бы не мои предыдущие достижения в этой лиге, я не был бы так готов уехать".



"Не поймите меня неправильно. Я был бы счастлив получить другой большой шанс в Англии, но это может быть сложно".



"Я лишь хочу быть важной частью чего-либо. Я понимаю, что не буду частью "Реала". Я не думаю, что растерял свои навыки, но я знаю, как бывает в футболе. Я просто хочу быть важной частью клуба и выкладываться ради него без остатка. Надежда на это сжигает меня изнутри", — сообщил Харт The Guardian.



Добавим, Харт уже имеет опыт выступлений за рубежом. Сезон 2016/17 Джо провел в итальянском "Торино" на правах аренды из "Сити".