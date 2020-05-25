Кабаселе: "Колем себе коронавирус, чтобы не вылететь из Премьер-Лиги"

Защитник "Уотфорда" Кристиан Кабаселе пошутил, что у них в клубе "колют коронавирус", чтобы попытаться избежать вылета из Премьер-Лиги.

На первой фазе "Проекта Перезапуск" по возобновлению сезона Премьер-Лиги в условиях пандемии коронавируса "Уотфорд" видится, пожалуй, самым проблемным клубом.



У защитника Эдриана Мариаппы и двух членов персонала был диагностирован COVID-19, а капитан "шершней" Трой Дин отказался тренироваться, озвучив опасения насчет здоровья темнокожих игроков и их семей.



Нейтральные болельщики сразу же принялись критиковать "Уотфорд" за попытки блокировать возобновление сезона, в ответ на что бельгиец конголезского происхождения попытался пошутить.



"Давайте я объясню вам нашу тактику: мы делаем инъекцию COVID-19 раз в неделю. Мы выбираем игрока или члена персонала, кому сделают очередной укол, чтобы быть уверенными, что мы никогда не будем снова играть и избежим вылета", — написал Кабаселе в твиттере.