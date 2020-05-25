Роджерс признал, что "Ливерпуль" упустил титул в 2014 году из-за Джеррарда

Бывший наставник "Ливерпуля" Брендан Роджерс признал, что в 2014 году "красные" упустили титул Премьер-Лиги из-за Стивена Джеррарду.

Подопечные Роджерса демонстрировали блестящую игру в том сезоне 2013/14, лишь незадолго до финиша сбавив обороты, чем "Манчестер Сити" и воспользовался, перехватив инициативу в чемпионской гонке и в итоге оформив титул.



В качестве определяющего матча для того сезона Роджерс вспоминает домашнее поражение 0:2 от "Челси" в апреле, хотя спустя всего неделю "Ливерпуль" еще раз потерял очки, сыграв 3:3 с "Кристал Пэлас".



"К матчу против "Челси" мы подходили с серией из 11 побед подряд. Наша уверенность в себе была высока, и на протяжении 70 минут того матча мы играл очень хорошо. Мы просто не могли распечатать их ворота. Мы были собой — мы были командой, которая ведет игру. Мы были агрессивны, в этом была наша сила".



"Если вы посмотрите на тот сезон, то был первый раз, когда "Ливерпуль" забил более 100 голов в высшем дивизионе. Этим мы создали себе шансы на чемпионство".



"То, что случилось со Стивеном, да и еще перед самым перерывом — большое невезение".



"Далее нам просто нужно было забить гол, и мы вполне могли свести матч вничью, однако мы суетились, наша команда была очень молодой, и мы просто не смогли их продавить".



"При всем уважении, матч против "Кристал Пэлас" не имел значения. Разницу сделал матч против "Челси".



"Против "Пэлас" мы очень хорошо провели первый тайм, но у меня было ощущение, что мы лишь пытаемся забить любой ценой, потому что теперь мы зависели от разницы мячей. Я сказал в перерыве, что мы выиграем этот матч, если перестанем искать голы".



"Во втором тайме мы быстро сделали счет 2:0, затем 3:0, и ты просто почувствовал, что команда пытается забить как можно больше. Нам было комфортно, мы играли хорошо, но в заключительные 10 минут случилось безумие".



"Но титула нам стоил не тот матч, а домашний матч против "Челси", — цитирует Роджерса Liverpool Echo.