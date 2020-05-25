Эшли Коул чувствовал, что "Арсенал" разваливается
Защитник Эшли Коул считает, что "Арсенал" разваливался, когда он уходил из клуба в "Челси" в 2006 году.
Выступая за "Арсенал", Коул заслужил репутацию одного из лучших левых защитников в мире. Эшли был частью команды "Непобедимых", которая выиграла Премьер-Лигу без единого поражения в сезоне 2003/04.
Однако капитан "канониров" Тони Адамс завершил карьеру в 2002 году, первый номер Дэвид Симэн ушел в 2003, Мартин Киоун покинул клуб в 2004, а Патрик Виейра отправился в "Ювентус" в 2005, и Коул чувствовал, что всем этим игрокам не была найдена замена.
"Переход в "Челси", в другой коллектив и другую обстановку, дался мне легко, потому что, когда я начинал в "Арсенале", у нас был костяк из Симэнов, Киоунов, Виейра, Анри, Адамсов".
"И, конечно, когда такие игроки начали уходить, лично я чувствовал, что у нас образуются дыры в культуре относительно прежних лет, а стандарты тренировок снижаются".
"Я просто чувствовал, что "Арсенал" слегка разваливается, и возникают пустоты, которые так и не был заполнены".
"Поэтому, мне было легко найти себя в другой культуре и проявить волю и желание побеждать. Я отправился в "Челси" и сделал это", — цитирует Коула Daily Mirror.
25.05.2020 09:00
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лучий лз опл
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