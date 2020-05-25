Бенитес попытается купить Стоунса и Баркли, если вернется в "Ньюкасл"

В случае своего возвращения на тренерский мостик "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес попытается приобрести защитника "Манчестер Сити" Джона Стоунса и полузащитника "Челси" Росса Баркли.

Инвесторы из Саудовской Аравии надеются, что будут подтверждены новыми владельцами клуба с "Сент-Джеймс Парк" уже на стартовавшей неделе.



По информации The Telegraph, Стив Брюс останется главным тренером "сорок" до конца сезона, но дальше его судьба выглядит блекло — саудиты решительно настроены пригласить специалиста с мировым именем.



Бенитес и Маурисио Почеттино являются двумя большими фаворитами на замену Брюсу, и если насчет готовности экс-наставника "Тоттенхэма" взяться за работу с "Ньюкаслом" есть сомнения, то Рафаэль с радостью бы вернулся на "Сент-Джеймс Парк".



Более того, Бенитес и не уходил бы из "Ньюкасла" — будь на то его воля. Прошлым летом Рафаэль оставил "сорок" и отправился в "Далянь Ифан" лишь потому, что его контракт истек, а Майк Эшли, собирался продать клуб и не хотел вкладывать в него деньги.



Вернувшись в "Ньюкасл", Бенитес получил бы необходимые ресурсы для достижения своих давних трансферных целей. В качестве таковых для бывшего наставника "Ливерпуля" The Telegraph называет двух экс-игроков "Эвертона" в лице Стоунса и Баркли.



25-летний Стоунс ужасно проводит этот сезон, растеряв доверие главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, тогда как 26-летний Баркли остается противоречивой фигурой для фанатов "Челси", а возвращение в строй Рубена Лофтус-Чика может сильно ограничить его игровое время.