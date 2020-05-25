Давид Луис планирует уйти из "Арсенала"
Защитник Давид Луис рассказал о своих планах покинуть "Арсенал" и вернуться в "Бенфику" для завершения карьеры.
Луис лишь прошлым летом присоединился к "канонирам" из "Челси", получив место в стартовом составе и сыграв 32 матча в этом сезоне с учетом всех соревнований.
Вместе с тем Давиду уже 33 года, и конец профессиональной карьеры не за горами. Однако бразилец планирует повесить бутсы на гвоздь не в "Арсенале", контракт с которым у него действителен до июня 2021.
"Я всегда говорил, что хотел бы завершить свою карьеру в "Бенфике".
"В футболе все быстро меняется — что сегодня является правдой, завтра становится ложью, но мои чувства неизменны!"
"Я люблю "Бенфику". Моя мечта — снова выйти на поле "Эштадиу да Луш" в их цветах", — сообщил Луис официальному веб-сайту лиссабонского клуба.
25.05.2020 00:05
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просто шлюхандрия
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