Давид Луис планирует уйти из "Арсенала"

Защитник Давид Луис рассказал о своих планах покинуть "Арсенал" и вернуться в "Бенфику" для завершения карьеры.

Луис лишь прошлым летом присоединился к "канонирам" из "Челси", получив место в стартовом составе и сыграв 32 матча в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Вместе с тем Давиду уже 33 года, и конец профессиональной карьеры не за горами. Однако бразилец планирует повесить бутсы на гвоздь не в "Арсенале", контракт с которым у него действителен до июня 2021.



"Я всегда говорил, что хотел бы завершить свою карьеру в "Бенфике".



"В футболе все быстро меняется — что сегодня является правдой, завтра становится ложью, но мои чувства неизменны!"



"Я люблю "Бенфику". Моя мечта — снова выйти на поле "Эштадиу да Луш" в их цветах", — сообщил Луис официальному веб-сайту лиссабонского клуба.