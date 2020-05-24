Матондо не помышляет о переходе в "Юнайтед"

Вингер "Шальке-04" Рабби Матондо заявил, что игнорирует слухи, сватающие его в "Манчестер Юнайтед".

По информации издания Manchester Evening News, "красные дьяволы" действительно интересуются Матондо, рассматривая 19-летнего валлийца в качестве более доступной альтернативы Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии".



"Боруссия" по-прежнему хочет за Санчо более 100 миллионов фунтов, что может быть чересчур для "Юнайтед" в условиях экономического кризиса, тогда как контракт Матондо с "Шальке-04" предусматривает отступные в 60 млн. евро (54 млн. фунтов).



При этом для "Манчестер Сити", бывшего клуба Матондо, отступные еще меньше — 42 млн. фунтов. Однако Рабби, перебравшийся в Гельзенкирхен лишь в январе 2019, не думает о смене клуба.



"Конечно, люди говорят, спрашивают меня и все такое, но я особо не думаю об этом. Я сосредоточен на "Шальке". Я все еще должен достичь своих целей в "Шальке". Я сосредоточен только на этом. Давайте просто посмотрим, как у меня будет получаться, но сейчас у меня на уме только "Шальке".



"Надеюсь, я смогу утвердиться в основе и помогу команде подняться по таблице", — сообщил Матондо Manchester Evening News.