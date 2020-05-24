Агент не исключает переход Жоржиньо в "Ювентус"

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо не исключает переход своего клиента в "Ювентус".

Вот уже несколько недель ходят упорные слухи, что главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет снова воссоединиться с Жоржиньо, вместе с которым ему довелось поработать не только в "Челси" в прошлом сезоне, но и в "Наполи".



По словам агента Жоао Сантоса, он ничего не знает об истинных намерениях "Ювентуса", однако продажа "синими" Жоржиньо не может быть исключена, особенно в новых реалиях трансферного рынка.



"Я не знаю, хочет ли "Юве" заполучить Жоржиньо, у которого остается еще три года по контракту с "Челси". Давайте посмотрим".



"Он профессионал, и если важная команда позовет его, то почему нет?"



"Уверен, большинство клубов задумаются о продаже своих важных игроков, если получат внушительные предложения. Если тебе поступило большое предложение, будет логично продать игрока".



"Но это продлится только год. Затем ситуация постепенно восстановится".



"Это глобальный кризис, но он больше заденет страны, где не такая высокая конкуренция. Например, Португалию, Серию B или Серию C, где остро ощущается нехватка денег с продажи билетов и спонсорских контрактов. Вот им будет сложно", — сообщил Сантос Tuttosport.