Вудхауз назвал Гиггза "невероятно переоцененным игроком"

Бывший полузащитник Кертис Вудхауз, поигравший в Премьер-Лиге за "Шеффилд Юнайтед" и "Бирмингем", назвал легенду "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза "невероятно переоцененным игроком".

Всю свою игровую карьеру Гиггз провел в "Юнайтед", где завоевал огромное количество трофеев, включая 13 чемпионских титулов.



Валлиец вошел в историю одним из величайших вингеров Премьер-Лиги всех времен, однако Вудхаузу кажется, что Райан просто выезжал за счет своей команды.



"Райан Гиггз — очередной невероятно переоцененный игрок "Манчестер Юнайтед".



"Он был выдающимся долгожителем — но в команде, которая доминировала годами и забивала голы безостановочно, в то время как его собственная статистика голов и передач ужасна. Очередной миф, связанный с "Манчестер Юнайтед". Хороший игрок, но не более того".



"За 22 с лишним года в Премьер-Лиге Гиггз отдал 162 результативные передачи и забил 109 голов. Повторюсь: за 22 с лишним года. Его команда доминировала эти 22 года, обновляя рекорды результативности. Райан Гиггз был левым вингером, но из-за таких показателей его можно спутать с левым защитником".



"Даже левую ногу Гиггза нельзя было назвать хорошей. Он был выдающимся атлетом, но его левая нога была не так уж хороша. Да, он мог нормально отдать пас, но не замечательно — он не был диспетчером, он был замечательным атлетом. Давайте будем реалистами".



"Гиггз был хорошим игроком. Он постоянно бороздил свой левый фланг, демонстрируя отличную энергию, отличную скорость. Хороший игрок, но не великий игрок, он никогда не был сенсацией мирового уровня в эти 22 сезона, но он все равно хороший игрок. Он никогда не был ужасен, но никогда не был великолепен. Хороший игрок средней руки", — цитирует Вудхауза Goal.