"Юнайтед" надеется выручить 12 млн. фунтов за Рохо
"Манчестер Юнайтед" надеется выручить 12 миллионов фунтов с продажи центрального защитника Маркоса Рохо грядущим летом.
Рохо не входит в планы главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, который еще в январе разрешил Маркосу вернуться в родной "Эстудиантес" на правах аренды.
Рохо было позволено покинуть "Олд Траффорд", чтобы восстановить свою форму и заинтересовать другие клубы перед последующей продажей. В этом отношении пандемия коронавируса, остановившая футбольный сезон, не изменила планы "Юнайтед".
По информации Daily Mirror, заинтересованность в постоянном трансфере Рохо выразил не только "Эстудиантес", за который Маркос успел сыграть лишь один матч, но и "Бока Хуниорс".
Предвкушая аукцион двух аргентинских клубов, "Юнайтед" надеется выручить 12 млн. фунтов за 30-летнего защитника, у которого остается один год по контракту плюс опция продления на 12 месяцев.
Добавим, что в 2014 году сами "дьяволы" купили Рохо у "Спортинга" за 16 млн. фунтов.
24.05.2020 20:00
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