"Юнайтед" надеется выручить 12 млн. фунтов за Рохо

"Манчестер Юнайтед" надеется выручить 12 миллионов фунтов с продажи центрального защитника Маркоса Рохо грядущим летом.

Рохо не входит в планы главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, который еще в январе разрешил Маркосу вернуться в родной "Эстудиантес" на правах аренды.



Рохо было позволено покинуть "Олд Траффорд", чтобы восстановить свою форму и заинтересовать другие клубы перед последующей продажей. В этом отношении пандемия коронавируса, остановившая футбольный сезон, не изменила планы "Юнайтед".



По информации Daily Mirror, заинтересованность в постоянном трансфере Рохо выразил не только "Эстудиантес", за который Маркос успел сыграть лишь один матч, но и "Бока Хуниорс".



Предвкушая аукцион двух аргентинских клубов, "Юнайтед" надеется выручить 12 млн. фунтов за 30-летнего защитника, у которого остается один год по контракту плюс опция продления на 12 месяцев.



Добавим, что в 2014 году сами "дьяволы" купили Рохо у "Спортинга" за 16 млн. фунтов.